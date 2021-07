Abattu mais aussi bien conscient des progrès qu’il a accompli, Matteo Berrettini est devenu un autre joueur depuis que la saison sur herbe a débuté : « Ce mois a été long et terrible, j’ai gagné le Queen’s et je suis parvenu à atteindre la finale ici. Mais je suis forcé­ment déçu car je n’ai pas produit mon meilleur match. Après le crédit en revient à Novak qui a su me faire déjouer, m’im­poser tout cela, c’est sûre­ment pour ça qu’il est l’un des plus grands joueurs de l’his­toire de ce sport. Malgré cette défaite, je sais main­te­nant que je peux gagner Wimbledon. Pendant les semaines qui viennent, les mois, et les années qui arrivent, cela va être un but, soulever le trophée de Wimbledon »