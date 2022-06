Matteo a donné une inter­view à l’Equipe Magazine où il dévoile un peu plus sa personnalité.

« Je dirais même que je suis un mec timide. J’étais toujours l’en­fant qui ne voulait pas parti­ciper au spec­tacle, ni monter sur scène. Je n’aime pas trop me faire remar­quer, je ne suis pas celui qui parle le plus dans la pièce, mais si je me sens à l’aise, alors je peux m’ou­vrir. Évidemment, gérer la pres­sion et l’at­ten­tion sur soi, cela s’ap­prend, comme le tennis. Mais je ne suis toujours pas ni un manne­quin, ni un acteur, juste un joueur de tennis. (Il sourit.) » a expliqué l’Italien qui sera un préten­dant au titre à Wimbledon.