Après avoir évoqué ses trois défaites contre Novak Djokovic en Grand Chelem en 2021, Matteo Berrettini, en pleine confiance grâce à ses titres à Stuttgart et au Queen’s, a annoncé la couleur pour sa prochaine confron­ta­tion face au Serbe. S’il veut gagner Wimbledon, l’Italien, fina­liste la saison dernière, sait qu’il devra sans doute battre Nole, contre qui il a perdu quatre fois en autant de matchs.

« Le battre en Grand Chelem est proba­ble­ment l’une des choses les plus diffi­ciles que vous puis­siez faire. Je ne pense pas qu’il existe quelque chose de spéci­fique pour battre des hommes comme Novak. Et si j’avais trouvé, je ne le dirais pas. Mais ce qui est clair, c’est qu’en perdant contre lui, je me suis beau­coup amélioré et je pense que le moment est venu de le battre. »