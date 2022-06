Dans une inter­view accordée au Daily Mail, le joueur italien revient sur la déci­sion de l’ATP au sujet des points et il ne trouve pas cela très juste.

« Peu importe fina­le­ment la qualité de mon jeu cette année, mon clas­se­ment va baisser, et ce n’est pas juste, même si je comprends que la situa­tion est vrai­ment triste et compli­quée avec ce qui se passe en Ukraine. J’aurais simple­ment souhaité que cette déci­sion soit prise d’une manière diffé­rente. Personne ne nous a demandé notre avis à ce sujet et ça ne devrait pas fonc­tionner comme ça »