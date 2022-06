Après Marin Cilic, c’est au tour de Matteo Berrettini, fina­liste l’an dernier et l’un des grands favoris de cette édition 2022 d’être testé positif au Covid‐19. Il se retire donc du tournoi. La décep­tion doit être immense tant il arri­vait en confiance avec deux titres à Stuttgart et au Queen’s.

« J’ai le coeur brisé. J’ai des symp­tômes de la grippe depuis quelques jours et j’ai été placé à l’iso­le­ment. Même si ces symp­tômes ne sont pas sévères, j’ai décidé qu’il était impor­tant de faire un nouveau test ce matin, afin de préserver la santé des autres joueurs et des personnes impli­quées dans le tournoi. Je n’ai pas de mots pour décrire l’ex­trême décep­tion que je ressens. Le rêve prend fin pour cette année, mais je revien­drai plus fort. Merci pour votre soutien », a écrit le 11e mondial.

Deux cadors de la partie de tableau de Rafael Nadal, qu’il devait affronter en huitièmes (pour Cilic) et en demies (pour Berrettini), ne sont plus de la partie !

Une aubaine pour le Majorquin, moins pour l’in­térêt de ce Wimbledon, déjà privé de points, sans joueurs russes et biélorusses.