Wimbledon a offert tant de grands moments. La finale de Wimbledon 2009 en fait évidem­ment partie. Roger Federer s’im­po­sait contre Andy Roddick au terme d’un cinquième set de folie. Après sa quali­fi­ca­tion pour le 3e tour, Matteo Berrettini s’est souvenu de ce moment spécial, qu’il a vécu en tant que grand fan du suisse.

« Je me souviens de beau­coup de matchs. Mais je pense que celui dont je me souviens le mieux était Roger contre Roddick, 14–12 au cinquième, quelque chose comme ça (16–14 en réalité). Il y avait eu tant de balles de match et tout ça. Je me souviens que j’étais dans un camp de tennis en été. Nous regar­dions tous. Les gens étaient fati­gués. Je ne clignais pas des yeux. J’étais là, je voulais suivre chaque point. C’était un super souvenir parce que je l’en­cou­ra­geais. Je ne sais pas s’il le sait », a raconté le numéro 9 mondial.