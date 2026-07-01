C’était l’un des duels les plus attendus de ce premier tour : l’af­fron­te­ment entre Stan Wawrinka et Matteo Berrettini, qui se rencon­traient pour la première fois sur le circuit.

Après une grosse bataille et un tie‐break épique de 34 points, c’est fina­le­ment le plus jeune des deux hommes qui l’a emporté.

Après la rencontre, Stan, très ému, a même oublié un souvenir parti­cu­lier avant que l’Italien ne coure le lui rapporter.

Matteo chasing Stan to give him last towel he played with in Wimb. pic.twitter.com/6SoUGyIxhS — Gerda Pardiac (@GerdaPardiac) June 30, 2026

Il s’agis­sait de la serviette offi­cielle de cette édition, un symbole que de nombreux joueurs collec­tionnent au fil des années.