C’était l’un des duels les plus attendus de ce premier tour : l’affrontement entre Stan Wawrinka et Matteo Berrettini, qui se rencontraient pour la première fois sur le circuit.
Après une grosse bataille et un tie‐break épique de 34 points, c’est finalement le plus jeune des deux hommes qui l’a emporté.
Après la rencontre, Stan, très ému, a même oublié un souvenir particulier avant que l’Italien ne coure le lui rapporter.
Il s’agissait de la serviette officielle de cette édition, un symbole que de nombreux joueurs collectionnent au fil des années.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 09:23