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Berrettini pour­suit Wawrinka pour lui offrir un cadeau particulier…

Par
Laurent Trupiano
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C’était l’un des duels les plus attendus de ce premier tour : l’af­fron­te­ment entre Stan Wawrinka et Matteo Berrettini, qui se rencon­traient pour la première fois sur le circuit.

Après une grosse bataille et un tie‐break épique de 34 points, c’est fina­le­ment le plus jeune des deux hommes qui l’a emporté.

Après la rencontre, Stan, très ému, a même oublié un souvenir parti­cu­lier avant que l’Italien ne coure le lui rapporter.

Il s’agis­sait de la serviette offi­cielle de cette édition, un symbole que de nombreux joueurs collec­tionnent au fil des années.

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 09:23

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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