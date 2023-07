« Si Matteo joue comme ça tout le temps, il peut gagner le tournoi », a déclaré Alexander Zverev après avoir été surclassé par Matteo Berrettini au 3e tour de Roland‐Garros.

Tombeur de Lorenzo Sonego, Alex de Minaur et donc Alexander Zverev alors qu’il débar­quait à Wimbledon sans certi­tude, le fina­liste de l’édi­tion 2021 ne peut plus vrai­ment se cacher même s’il a préféré tempéré les choses en confé­rence de presse.

« Je le remercie déjà. Oui, je dois dire que je me suis senti très bien, mais je sais que c’est quelque chose auquel je ne dois pas penser main­te­nant, surtout parce que je dois me rappeler d’où je viens avant ce tournoi. L’attitude sera la même. Chaque match est vrai­ment diffi­cile. Aujourd’hui (samedi), j’ai bien joué, mais cela ne veut pas dire que je vais gagner le tournoi. Je suis ici pour profiter de chaque seconde. J’ai un match très diffi­cile, proba­ble­ment l’un des plus diffi­ciles du tableau, lundi. Maintenant, pensons‑y. Nous verrons plus tard. »

Un énorme défi l’at­tend en huitièmes de finale contre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.