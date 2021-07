Présent en confé­rence de presse quelques minutes après sa défaite en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, Matteo Berrettini n’a pas caché sa décep­tion mais veut déjà se projeter vers l’avenir, fort de cette première expé­rience en finale de Grand Chelem.

« Je suis énervé parce que j’ai perdu. Je pense que je n’ai pas joué mon meilleur match, mais je dois dire que c’est grâce à Novak. Il m’a fait jouer de cette façon et c’est sa force, c’est pour­quoi il est l’un des meilleurs jamais le faire. […] J’ai mal à la jambe, heureu­se­ment ce n’est rien de dange­reux. Je n’ai pas perdu pour ça. Nous avons décidé de l’en­re­gis­trer parce que ça aide­rait, et ça a vrai­ment aidé. Quand vous attei­gnez la finale, vous sentez que votre corps s’ef­fondre, mais c’est normal. Pour gagner contre lui, je dois m’amé­liorer davan­tage. Et comme il l’a dit, il perdait contre Rafa et Roger au début et, grâce à eux, il s’est amélioré. C’est ce que je vais essayer de faire. Grâce à lui, je vais essayer de m’améliorer. »