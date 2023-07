Le duel tant attendu de cette journée de samedi comp­tant pour le 3e tour de Wimbledon n’aura fina­le­ment pas tenu toutes ses promesses. La faute à un impres­sion­nant Matteo Berrettini, qui n’a laissé aucune chance à Alexander Zverev.

L’Italien, blessé à Monte‐Carlo et en diffi­culté lors de son retour sur gazon où on l’avait quitté en pleurs après une défaite au premier tour à Stuttgart, a bel et bien repris du poil de la bête.

Toujours aussi solide sur son service (14 aces, 86% de points remportés derrière sa première balle) et tran­chant côté revers (c’est le peu de le dire), il a sans aucun doute réalisé le meilleur match de sa saison sur sa surface favorite.

Jamais breaké sur l’en­semble de la rencontre (seule­ment une balle de break concédée !), le fina­liste de l’édi­tion 2021 s’est donc imposé avec une grande auto­rité après 2h30 de jeu : 6–3, 7–6(4), 7–6(4).

Matteo Berrettini envoie en tout cas un sacré message à la concur­rence ainsi qu’à son futur adver­saire en huitièmes de finale, qui n’est autre que le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.