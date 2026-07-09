Ancien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias italiens, Paolo Bertolucci s’est exprimé ce jeudi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport à quelques heures de la demi‐finale tant attendue entre son compa­triote, Jannik Sinner, et Novak Djokovic à Wimbledon.

Et si Paolo se méfie logi­que­ment du Serbe, il estime néan­moins que le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial reste le grand favori.

« La prépa­ra­tion du numéro un mondial en vue de son match contre Nole en a fait froncer les sour­cils à certains, car au cours de ces deux dernières semaines, on n’a jamais vu, si ce n’est par bribes, la version explo­sive à laquelle il nous avait habi­tués lors de son extra­or­di­naire série de cinq Masters 1000 remportés d’affilée entre mars et mai. Il faudrait être dans la tête de Jannik pour comprendre s’il a joué en retrait par choix, mais une chose me semble évidente : lorsqu’il a fallu affronter des moments et des points déci­sifs, il a élevé son niveau de jeu comme seul un grand cham­pion sait le faire, en s’appuyant sur un service devenu une arme redou­table. Je pense que Sinner est favori, même avec une marge confor­table, en demi‐finale contre Djokovic, tout en recon­nais­sant que sur les pelouses de Wimbledon, Nole est l’adversaire le plus diffi­cile à affronter. »