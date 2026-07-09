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Bertolucci avant la demi‐finale entre Sinner et Djokovic : « Je pense qu’il est favori avec une marge confortable »

Par
Thomas S
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Ancien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias italiens, Paolo Bertolucci s’est exprimé ce jeudi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport à quelques heures de la demi‐finale tant attendue entre son compa­triote, Jannik Sinner, et Novak Djokovic à Wimbledon. 

Et si Paolo se méfie logi­que­ment du Serbe, il estime néan­moins que le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial reste le grand favori. 

« La prépa­ra­tion du numéro un mondial en vue de son match contre Nole en a fait froncer les sour­cils à certains, car au cours de ces deux dernières semaines, on n’a jamais vu, si ce n’est par bribes, la version explo­sive à laquelle il nous avait habi­tués lors de son extra­or­di­naire série de cinq Masters 1000 remportés d’affilée entre mars et mai. Il faudrait être dans la tête de Jannik pour comprendre s’il a joué en retrait par choix, mais une chose me semble évidente : lorsqu’il a fallu affronter des moments et des points déci­sifs, il a élevé son niveau de jeu comme seul un grand cham­pion sait le faire, en s’appuyant sur un service devenu une arme redou­table. Je pense que Sinner est favori, même avec une marge confor­table, en demi‐finale contre Djokovic, tout en recon­nais­sant que sur les pelouses de Wimbledon, Nole est l’adversaire le plus diffi­cile à affronter. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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