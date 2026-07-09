Ancien 12e joueur mondial et désormais consultant pour différents médias italiens, Paolo Bertolucci s’est exprimé ce jeudi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport à quelques heures de la demi‐finale tant attendue entre son compatriote, Jannik Sinner, et Novak Djokovic à Wimbledon.
Et si Paolo se méfie logiquement du Serbe, il estime néanmoins que le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial reste le grand favori.
« La préparation du numéro un mondial en vue de son match contre Nole en a fait froncer les sourcils à certains, car au cours de ces deux dernières semaines, on n’a jamais vu, si ce n’est par bribes, la version explosive à laquelle il nous avait habitués lors de son extraordinaire série de cinq Masters 1000 remportés d’affilée entre mars et mai. Il faudrait être dans la tête de Jannik pour comprendre s’il a joué en retrait par choix, mais une chose me semble évidente : lorsqu’il a fallu affronter des moments et des points décisifs, il a élevé son niveau de jeu comme seul un grand champion sait le faire, en s’appuyant sur un service devenu une arme redoutable. Je pense que Sinner est favori, même avec une marge confortable, en demi‐finale contre Djokovic, tout en reconnaissant que sur les pelouses de Wimbledon, Nole est l’adversaire le plus difficile à affronter. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 14:04