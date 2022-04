Cela bouge en coulisses. Nous avons joint Philippe Rome, le conseillé de Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Tennis Center à Cannes. Philippe a décidé de consa­crer du temps à la réflexion autour d’une action « contre » Wimbledon.

« Cette déci­sion est inac­cep­table et elle est discri­mi­na­toire. Elle est aussi injuste car elle va priver des athlètes d’une partie de leurs revenus. C’est notam­ment le cas pour les joueuses notam­ment à cause de la baisse des prize money sur le circuit WTA liée à la pandémie. L’idée est donc de savoir si l’on peut engager une procé­dure à l’en­contre de Wimbledon pour demander des répa­ra­tions finan­cières. Je suis entrain de commu­ni­quer auprès des athlètes concernés pour former un groupe et aller défendre leurs inté­rêts. Un cabinet d’avo­cats va appuyer notre démarche qui est indé­pen­dante de celles de la WTA et l’ATP. Les prochains jours vont être déci­sifs. Pour le moment, je dois dire que notre démarche a du succès et j’ai vrai­ment envie de réunir le maximum de joueurs autour de cette action. On ne peut pas laisser faire cela, Wimbledon est allé beau­coup trop loin »