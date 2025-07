Interrogée par beIN Sports sur le favori de Wimbledon, la légende Billie Jean King, six fois lauréate du tournoi, a séparé son pronostic rationnel de son souhait personnel.

Billie Jean King on her men’s favou­rites for Wimbledon :



'I think you have to go with Alcaraz and Sinner, they're the best right now (…) but I'd like to see Djokovic win one more Slam, that'd be great. I wish it for him so he has the most Slams' [surpassing Margaret Court's 24]