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Binaghi, patron du tennis italien : « Si un Zverev à ce niveau n’a pas réussi à battre Sinner, je me demande quand quel­qu’un y arrivera »

Par
Baptiste Mulatier
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Angelo Binaghi, président de la Fédération Italienne de Tennis, a répondu aux ques­tions de la Gazzetta dello Sport après la victoire de Jannik Sinner contre Alexander Zverev en finale de Wimbledon. Et le patron du tennis trans­alpin n’a pas hésité à s’enflammer. 

« Dans le deuxième set, Zverev conti­nuait à servir à la perfec­tion, avec 86 % de premières balles. C’est là que Sinner a renversé la situa­tion, en rempor­tant un set incroyable, face à un Zverev en grande forme, qui jouait libre­ment même son coup droit et qui servait à la perfec­tion. Je pense que seul un monstre comme Jannik pouvait y arriver. Et je me dis aussi : si un Zverev à ce niveau ne l’a pas battu, je me demande quand quel­qu’un y arri­vera. Il n’y a pas d’adversaire redou­table pour Sinner. Si tout se passe comme prévu, s’il n’y a pas de cata­clysmes, ou de problèmes de santé, personne ne peut lui résister. Dans le premier set, Jannik a eu au moins une occa­sion qu’il n’a pas su exploiter parce qu’il ne jouait pas bien, et dans le tie‐break, il a touché le filet, mais en temps normal, s’il joue comme ça, il gagne 3 sets à 0 contre n’importe qui. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 11:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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