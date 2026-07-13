Angelo Binaghi, président de la Fédération Italienne de Tennis, a répondu aux ques­tions de la Gazzetta dello Sport après la victoire de Jannik Sinner contre Alexander Zverev en finale de Wimbledon. Et le patron du tennis trans­alpin n’a pas hésité à s’enflammer.

« Dans le deuxième set, Zverev conti­nuait à servir à la perfec­tion, avec 86 % de premières balles. C’est là que Sinner a renversé la situa­tion, en rempor­tant un set incroyable, face à un Zverev en grande forme, qui jouait libre­ment même son coup droit et qui servait à la perfec­tion. Je pense que seul un monstre comme Jannik pouvait y arriver. Et je me dis aussi : si un Zverev à ce niveau ne l’a pas battu, je me demande quand quel­qu’un y arri­vera. Il n’y a pas d’adversaire redou­table pour Sinner. Si tout se passe comme prévu, s’il n’y a pas de cata­clysmes, ou de problèmes de santé, personne ne peut lui résister. Dans le premier set, Jannik a eu au moins une occa­sion qu’il n’a pas su exploiter parce qu’il ne jouait pas bien, et dans le tie‐break, il a touché le filet, mais en temps normal, s’il joue comme ça, il gagne 3 sets à 0 contre n’importe qui. »