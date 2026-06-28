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Bjorn Borg sur Jannik Sinner : « On ignore ce qui s’est réel­le­ment passé à Roland‐Garros mais pour moi, il est sans conteste le favori ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Bjorn Borg a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem et consi­déré Jannik Sinner comme le grand favori du Grand Chelem londo­nien, où il a déjà triomphé l’an dernier. 

« Jannik est un grand cham­pion, numéro un mondial, un joueur redou­table, et il a désor­mais démontré toute l’étendue de son talent sur gazon. On ignore ce qui s’est réel­le­ment passé à Roland‐Garros, mais je suis certain qu’il a déjà tourné la page. C’est pour­quoi il est sans conteste mon favori, d’au­tant plus qu’Alcaraz est absent. » 

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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