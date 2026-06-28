Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Bjorn Borg a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem et consi­déré Jannik Sinner comme le grand favori du Grand Chelem londo­nien, où il a déjà triomphé l’an dernier.

« Jannik est un grand cham­pion, numéro un mondial, un joueur redou­table, et il a désor­mais démontré toute l’étendue de son talent sur gazon. On ignore ce qui s’est réel­le­ment passé à Roland‐Garros, mais je suis certain qu’il a déjà tourné la page. C’est pour­quoi il est sans conteste mon favori, d’au­tant plus qu’Alcaraz est absent. »



