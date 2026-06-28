Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Bjorn Borg a évoqué la possibilité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem et considéré Jannik Sinner comme le grand favori du Grand Chelem londonien, où il a déjà triomphé l’an dernier.
« Jannik est un grand champion, numéro un mondial, un joueur redoutable, et il a désormais démontré toute l’étendue de son talent sur gazon. On ignore ce qui s’est réellement passé à Roland‐Garros, mais je suis certain qu’il a déjà tourné la page. C’est pourquoi il est sans conteste mon favori, d’autant plus qu’Alcaraz est absent. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 13:48