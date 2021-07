Chez nos confrères de l’Equipe, Benjamin Bonzi a expliqué pour­quoi il parve­nait main­te­nant à gagner des matches qu’il aurait perdu par le passé : « Il y a beau­coup de matches que j’ai gagnés cette année et que j’au­rais perdus aupa­ra­vant. J’arrive à être plus stable émotion­nel­le­ment sur le court, et cette stabi­lité fait que, dans les moments impor­tants, j’ar­rive à m’en tirer et gagner pas mal de matches ». On rappelle que Benjamin qui est 115ème mondial sort des quali­fi­ca­tions. Il affronte Marin Cilic ce jour sur les coups de 15H50.