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Boris Becker, après la défaite de Novak Djokovic contre Jannik Sinner : « Un joueur de 39 ans qui va jusqu’en demi‐finales de Wimbledon, ce n’est pas si mal après tout »

Par
Baptiste Mulatier
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Si les attentes restent immenses autour de Novak Djokovic, toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Boris Becker a tenu à remettre les choses en pers­pec­tive après son élimi­na­tion en demi‐finales de Wimbledon.

« Un joueur de 39 ans qui se qualifie pour les demi‐finales de Wimbledon, ce n’est fina­le­ment pas si mal… », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial au lende­main de la défaite du Serbe face à Jannik Sinner.

Un rappel qui souligne à quel point la longé­vité et la régu­la­rité de Djokovic demeurent excep­tion­nelles, même si ses stan­dards hors normes font parfois oublier l’exploit.

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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