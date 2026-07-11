Si les attentes restent immenses autour de Novak Djokovic, toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Boris Becker a tenu à remettre les choses en pers­pec­tive après son élimi­na­tion en demi‐finales de Wimbledon.

« Un joueur de 39 ans qui se qualifie pour les demi‐finales de Wimbledon, ce n’est fina­le­ment pas si mal… », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial au lende­main de la défaite du Serbe face à Jannik Sinner.

Well done Schatzi !

A 39 year old making the semis of Wimbledon is not to bad after all …

Upwards & Onwards https://t.co/vf4mhecqQU — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 11, 2026

Un rappel qui souligne à quel point la longé­vité et la régu­la­rité de Djokovic demeurent excep­tion­nelles, même si ses stan­dards hors normes font parfois oublier l’exploit.