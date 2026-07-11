Si les attentes restent immenses autour de Novak Djokovic, toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Boris Becker a tenu à remettre les choses en perspective après son élimination en demi‐finales de Wimbledon.
« Un joueur de 39 ans qui se qualifie pour les demi‐finales de Wimbledon, ce n’est finalement pas si mal… », a écrit l’ancien numéro 1 mondial au lendemain de la défaite du Serbe face à Jannik Sinner.
Well done Schatzi !— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 11, 2026
A 39 year old making the semis of Wimbledon is not to bad after all …
Upwards & Onwards https://t.co/vf4mhecqQU
Un rappel qui souligne à quel point la longévité et la régularité de Djokovic demeurent exceptionnelles, même si ses standards hors normes font parfois oublier l’exploit.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 16:56