Pour Bild, Boris a décidé de faire une analyse sur les consé­quences de la victoire de Carlos à Wimbledon. Boum Boum se mouille pas trop puis­qu’il met tout le « monde » dans le même panier.

« On verra si Alcaraz contre Djokovic sera le duel déter­mi­nant des prochaines années ou si la géné­ra­tion autour d’Alcaraz ne se met pas soudain à rêver elle aussi et à prendre exemple sur l’Espagnol de 20 ans. Je pense à Rune, Sinner, mais aussi à Korda et Musetti. Mais je ne veux pas non plus oublier la géné­ra­tion des Zverev, Medvedev, Rublev et Tsitsipas. Ils conti­nue­ront à jouer avec succès pendant encore cinq ans ».