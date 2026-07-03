Boris Becker connaît mieux que quiconque les secrets de la réus­site de Novak Djokovic à Wimbledon. Entraîneur du Serbe entre 2013 et 2016, l’Allemand a large­ment contribué à ses triomphes sur le gazon londonien.

Dans une tribune publiée par l’in­con­tour­nable The Telegraph, Becker revient sur leur colla­bo­ra­tion et explique pour­quoi, selon lui, Djokovic reste aujourd’hui encore un candidat très crédible à la victoire en Grand Chelem, et plus parti­cu­liè­re­ment à Wimbledon.

Malgré ses 39 ans, l’an­cien coach du Serbe estime que le gazon récom­pense avant tout l’in­tel­li­gence tactique, l’ex­pé­rience et la force mentale, trois qualités qui font toujours de Novak Djokovic l’un des grands favoris du tournoi. Boris Becker croit plus que jamais en ses chances de décro­cher un huitième titre à Londres.

« À 39 ans, il ne sera plus le joueur le plus rapide ni le plus puis­sant du tableau. Mais Wimbledon récom­pense davan­tage les joueurs les plus intel­li­gents que les meilleurs athlètes. Je parle de ceux qui savent lire le jeu et comprendre les points forts de leur adver­saire. Chaque serveur possède une zone favo­rite lors­qu’il est menacé sur balle de break. Il faut étudier ces infor­ma­tions à l’avance pour les exploiter au moment décisif » a déclaré Boom Boom.