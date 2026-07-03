Boris Becker connaît mieux que quiconque les secrets de la réussite de Novak Djokovic à Wimbledon. Entraîneur du Serbe entre 2013 et 2016, l’Allemand a largement contribué à ses triomphes sur le gazon londonien.
Dans une tribune publiée par l’incontournable The Telegraph, Becker revient sur leur collaboration et explique pourquoi, selon lui, Djokovic reste aujourd’hui encore un candidat très crédible à la victoire en Grand Chelem, et plus particulièrement à Wimbledon.
Malgré ses 39 ans, l’ancien coach du Serbe estime que le gazon récompense avant tout l’intelligence tactique, l’expérience et la force mentale, trois qualités qui font toujours de Novak Djokovic l’un des grands favoris du tournoi. Boris Becker croit plus que jamais en ses chances de décrocher un huitième titre à Londres.
« À 39 ans, il ne sera plus le joueur le plus rapide ni le plus puissant du tableau. Mais Wimbledon récompense davantage les joueurs les plus intelligents que les meilleurs athlètes. Je parle de ceux qui savent lire le jeu et comprendre les points forts de leur adversaire. Chaque serveur possède une zone favorite lorsqu’il est menacé sur balle de break. Il faut étudier ces informations à l’avance pour les exploiter au moment décisif » a déclaré Boom Boom.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 10:45