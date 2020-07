Ancien joueur et entraîneur, Boris Becker, qui fait également partie de Fédération allemande de tennis, a eu le plaisir de commenter la finale de Wimbledon il y un an entre Roger Federer et Novak Djokovic et il en garde un grand souvenir : « J’ai eu l’honneur de commenter ce match pendant cinq heures. Avant le duel, je sentais que Novak était le favori car il était champion en titre, a quelques années de moins que Federer et qu’il a connu une demi-finale moins compliquée que celle de Roger face à Nadal », a expliqué Becker.

« Selon moi, cette finale de Wimbledon 2019 est la meilleure de l’histoire »

« Roger a devancé Novak et était un meilleur joueur, et pourtant il a fini par perdre. Ces gars-là se sont échangés des coups que je ne pensais pas réalisables sur autant de temps de jeu. Selon moi, cette finale de Wimbledon 2019 est la meilleure de l’histoire. »