Taylor Fritz n’a pas démé­rité lors de ces deux premiers tours, c’est le moins que l’on puisse dire. Face à Mpetshi Perricard, il a démontré beau­coup de rési­lience tout comme ce mercredi face au Canadien Diallo.

À chaque fois, des matchs en cinq sets où il n’a jamais montré d’aga­ce­ment ni de décou­ra­ge­ment. Un compor­te­ment qui a tapé dans l’oeil de Boris Becker.

Amazing effort from Fritz !

Huge respect for his physical and mental toughness….think he will take it easy today ! https://t.co/l2ZfeRJqX2