Invité à s’ex­primer par la Gazzetta dello Sport sur la demi‐finale à Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, qui aura lieu vendredi, Boris Becker s’est exprimé sur la nouvelle arme fatale de l’Italien.

« Maintenant, tout change, surtout l’état d’esprit. Il est en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem : c’est là qu’il veut jouer son meilleur tennis. Tout part de la tête, puis le reste suit. Il peut s’améliorer un peu dans tous les domaines. Mais aujourd’hui, le service est devenu son meilleur coup. Autrefois, c’était un point faible, mais Simone Vagnozzi et Darren Cahill ont fait un travail extra­or­di­naire. C’est désor­mais une véri­table arme et, sur gazon, marquer autant de points gratuits et réaliser autant d’aces fait une énorme différence ».