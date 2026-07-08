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Boris Becker : « Jannik Sinner avait un point faible, et c’est devenu son meilleur coup »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité à s’ex­primer par la Gazzetta dello Sport sur la demi‐finale à Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, qui aura lieu vendredi, Boris Becker s’est exprimé sur la nouvelle arme fatale de l’Italien. 

« Maintenant, tout change, surtout l’état d’esprit. Il est en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem : c’est là qu’il veut jouer son meilleur tennis. Tout part de la tête, puis le reste suit. Il peut s’améliorer un peu dans tous les domaines. Mais aujourd’hui, le service est devenu son meilleur coup. Autrefois, c’était un point faible, mais Simone Vagnozzi et Darren Cahill ont fait un travail extra­or­di­naire. C’est désor­mais une véri­table arme et, sur gazon, marquer autant de points gratuits et réaliser autant d’aces fait une énorme différence ».

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 18:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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