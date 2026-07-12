Qualifié pour la finale de Wimbledon après un parcours très convaincant, Alexander Zverev est libéré d’un poids depuis son sacre à Roland‐Garros.
À quelques heures de son duel face à Jannik Sinner en finale, L’Equipe s’est interrogé sur la perception du numéro 3 mondial en Allemagne.
L’ancien numéro 1 mondial Boris Becker estime que le titre parisien n’a pas fondamentalement changé l’image de Zverev, toujours ternie par les accusations de violences conjugales formulées par deux de ses anciennes compagnes.
« Je ne sais pas si cette victoire à Paris va constituer une sorte de déclic, je le lui souhaite, mais même un triomphe à Wimbledon ne serait pas susceptible d’améliorer forcément son image, il n’y a aucune garantie », a déclaré la légende allemande dans des propos relayés par la quotidien français.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 12:24