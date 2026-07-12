Qualifié pour la finale de Wimbledon après un parcours très convain­cant, Alexander Zverev est libéré d’un poids depuis son sacre à Roland‐Garros.

À quelques heures de son duel face à Jannik Sinner en finale, L’Equipe s’est inter­rogé sur la percep­tion du numéro 3 mondial en Allemagne.

L’ancien numéro 1 mondial Boris Becker estime que le titre pari­sien n’a pas fonda­men­ta­le­ment changé l’image de Zverev, toujours ternie par les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux de ses anciennes compagnes.

« Je ne sais pas si cette victoire à Paris va consti­tuer une sorte de déclic, je le lui souhaite, mais même un triomphe à Wimbledon ne serait pas suscep­tible d’amé­liorer forcé­ment son image, il n’y a aucune garantie », a déclaré la légende alle­mande dans des propos relayés par la quoti­dien français.