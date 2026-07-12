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Boris Becker sur Alexander Zverev : « Même un triomphe à Wimbledon ne serait pas suscep­tible d’amé­liorer forcé­ment son image, il n’y a aucune garantie »

Par
Baptiste Mulatier
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Qualifié pour la finale de Wimbledon après un parcours très convain­cant, Alexander Zverev est libéré d’un poids depuis son sacre à Roland‐Garros. 

À quelques heures de son duel face à Jannik Sinner en finale, L’Equipe s’est inter­rogé sur la percep­tion du numéro 3 mondial en Allemagne.

L’ancien numéro 1 mondial Boris Becker estime que le titre pari­sien n’a pas fonda­men­ta­le­ment changé l’image de Zverev, toujours ternie par les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux de ses anciennes compagnes.

« Je ne sais pas si cette victoire à Paris va consti­tuer une sorte de déclic, je le lui souhaite, mais même un triomphe à Wimbledon ne serait pas suscep­tible d’amé­liorer forcé­ment son image, il n’y a aucune garantie », a déclaré la légende alle­mande dans des propos relayés par la quoti­dien français. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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