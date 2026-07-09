Spectateur très attentif de cette édition 2026 de Wimbledon, Boris Becker a récemment accordé une interview à nos confrères italiens de la Gazetta dello Sport dans laquelle il est revenu sur le parcours de Jannik Sinner à Wimbledon, opposé ce vendredi à Novak Djokovic en demi‐finales.
« Je pense que le premier tour a été déterminant. Remporter ce long match en cinq sets était extrêmement important, d’autant plus que son bilan dans ce genre de situations n’était pas exceptionnel. J’ai eu l’impression qu’il a progressé de match en match. L’important, c’est d’atteindre son pic de forme au bon moment, et je pense qu’il s’est désormais placé dans une position idéale pour aborder la dernière ligne droite. Est‐il en train de jouer son meilleur tennis ? Non. Mais ce n’est pas nécessaire de le faire en début de tournoi. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 16:16