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Boris Becker sur Jannik Sinner, opposé à Novak Djokovic en demi‐finales : « Remporter ce match a été déterminant »

Par
Thomas S
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Spectateur très attentif de cette édition 2026 de Wimbledon, Boris Becker a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens de la Gazetta dello Sport dans laquelle il est revenu sur le parcours de Jannik Sinner à Wimbledon, opposé ce vendredi à Novak Djokovic en demi‐finales. 

« Je pense que le premier tour a été déter­mi­nant. Remporter ce long match en cinq sets était extrê­me­ment impor­tant, d’autant plus que son bilan dans ce genre de situa­tions n’était pas excep­tionnel. J’ai eu l’impression qu’il a progressé de match en match. L’important, c’est d’atteindre son pic de forme au bon moment, et je pense qu’il s’est désor­mais placé dans une posi­tion idéale pour aborder la dernière ligne droite. Est‐il en train de jouer son meilleur tennis ? Non. Mais ce n’est pas néces­saire de le faire en début de tournoi. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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