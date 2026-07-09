Spectateur très attentif de cette édition 2026 de Wimbledon, Boris Becker a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens de la Gazetta dello Sport dans laquelle il est revenu sur le parcours de Jannik Sinner à Wimbledon, opposé ce vendredi à Novak Djokovic en demi‐finales.

« Je pense que le premier tour a été déter­mi­nant. Remporter ce long match en cinq sets était extrê­me­ment impor­tant, d’autant plus que son bilan dans ce genre de situa­tions n’était pas excep­tionnel. J’ai eu l’impression qu’il a progressé de match en match. L’important, c’est d’atteindre son pic de forme au bon moment, et je pense qu’il s’est désor­mais placé dans une posi­tion idéale pour aborder la dernière ligne droite. Est‐il en train de jouer son meilleur tennis ? Non. Mais ce n’est pas néces­saire de le faire en début de tournoi. »