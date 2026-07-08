Toujours interdit de terri­toire britan­nique depuis sa condam­na­tion et son séjour en prison pour fraude fiscale en 2022, Boris Becker était donc devant son écran ce mardi soir pour assister au duel épique entre son ancien poulain, Novak Djokovic, et Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon.

Visiblement toujours autant impres­sionné par le Serbe, vain­queur d’un nouveau match légen­daire en cinq sets et plus de 5h de jeu, celui qui reste à ce jour le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire du Grand Chelem londo­nien a tenu à rendre hommage au plus grand joueur de tous les temps.

Honestly ….that’s impos­sible !@DjokerNole winning in 5 sets , 5h and 15min against @felixtennis !

Milestone of so many….@Wimbledon — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 7, 2026

« Franchement… c’est impos­sible ! Novak Djokovic a remporté la victoire en 5 sets, en 5 heures et 15 minutes, face à Félix Auger‐Aliassime ! Un moment histo­rique pour tant de gens. »