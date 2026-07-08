Toujours interdit de territoire britannique depuis sa condamnation et son séjour en prison pour fraude fiscale en 2022, Boris Becker était donc devant son écran ce mardi soir pour assister au duel épique entre son ancien poulain, Novak Djokovic, et Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon.
Visiblement toujours autant impressionné par le Serbe, vainqueur d’un nouveau match légendaire en cinq sets et plus de 5h de jeu, celui qui reste à ce jour le plus jeune vainqueur masculin de l’histoire du Grand Chelem londonien a tenu à rendre hommage au plus grand joueur de tous les temps.
Honestly ….that’s impossible !@DjokerNole winning in 5 sets , 5h and 15min against @felixtennis !— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 7, 2026
Milestone of so many….@Wimbledon
« Franchement… c’est impossible ! Novak Djokovic a remporté la victoire en 5 sets, en 5 heures et 15 minutes, face à Félix Auger‐Aliassime ! Un moment historique pour tant de gens. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 11:11