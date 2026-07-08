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Boris Becker sur la victoire de Djokovic contre Auger‐Aliassime : « Franchement… c’est impossible »

Par
Thomas S
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Toujours interdit de terri­toire britan­nique depuis sa condam­na­tion et son séjour en prison pour fraude fiscale en 2022, Boris Becker était donc devant son écran ce mardi soir pour assister au duel épique entre son ancien poulain, Novak Djokovic, et Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon. 

Visiblement toujours autant impres­sionné par le Serbe, vain­queur d’un nouveau match légen­daire en cinq sets et plus de 5h de jeu, celui qui reste à ce jour le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire du Grand Chelem londo­nien a tenu à rendre hommage au plus grand joueur de tous les temps. 

« Franchement… c’est impos­sible ! Novak Djokovic a remporté la victoire en 5 sets, en 5 heures et 15 minutes, face à Félix Auger‐Aliassime ! Un moment histo­rique pour tant de gens. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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