Pas loin du burn out il y a quelques semaines après sa défaite d’en­trée Roland‐Garros, le Néerlandais Botic Van De Zandschulp, après avoir passé quelques temps loin du circuit, semble aller mieux comme en témoigne sa victoire au premier tour de Wimbledon face au local et invité Liam Broady.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, l’ac­tuel 97e joueur mondial a notam­ment évoqué le côté étouf­fant du calen­drier ATP.

« Tout le monde joue beau­coup. Certains joueurs jouent toutes les semaines. Je pense que c’est égale­ment nouveau. Je pense que tout le monde joue de plus en plus de nos jours. Quand tu t’ap­pelles Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz, tu peux te permettre de choisir quel tournoi tu vas jouer ou non. Mais je pense qu’il faut être très bon menta­le­ment pour pouvoir sauter des tour­nois. Il ne faut pas avoir peur de perdre deux ou trois places au clas­se­ment parce que d’autres jouent. Vous devez prendre soin de vous physi­que­ment et menta­le­ment pour jouer une bonne année complète. Je pense qu’il est diffi­cile de jouer 35 tour­nois comme le font certains joueurs, mais chacun a sa propre approche. »