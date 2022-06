Absente des courts depuis mars 2021, Eugenie Bouchard avait prévu de faire son retour à Wimbledon. Mais elle a fina­le­ment changé d’avis pour une raison précise, comme elle l’ex­plique sur ses réseaux sociaux, en toute honnêteté.

« J’ai décidé de me retirer de Wimbledon en raison de la déci­sion de la WTA de ne pas accorder de points. À cause de mon opéra­tion à l’épaule, j’ai droit à un nombre limité de parti­ci­pa­tions avec clas­se­ment protégé. J’aime Wimbledon, et ça m’attriste de devoir rater ce tournoi, utiliser mon clas­se­ment protégé n’a aucun sens, surtout pour un tournoi qui ne donne pas de points. Je dois choisir méti­cu­leu­se­ment mes tour­nois afin de revenir au niveau où je veux être . »