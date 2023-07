Carlos Alcaraz affron­tait un sacré morceau, ce samedi au troi­sième tour de Wimbledon, sur le Centre Court. Opposé au Chilien Nicolas Jarry, 1,98 m pour 90 kilos, et doté d’un service fracas­sant, le numéro 1 mondial n’était pas loin de se faire surprendre et de s’embarquer dans une cinquième manche de tous les dangers.

Certainement un peu tendu d’évo­luer pour la première fois de sa carrière sur ce court mythique, Jarry, qui s’est d’ailleurs trompé de chemin lors de son entrée sur le terrain, concé­dait le break d’en­trée. Plutôt inat­tendu de la part d’un joueur réputé pour être diffi­ci­le­ment breakable.

Alcaraz faisait donc la course en tête (6−3), jusqu’au moment où, lui aussi, concé­dait sa mise en jeu dès le premier jeu du deuxième set. Et malgré un débreak et certains coups de défense impres­sion­nants, il finis­sait pas s’in­cliner après un jeu décisif irres­pi­rable (8 points à 6).

Le troi­sième set allait être une réplique presque parfaite du premier, avec un break précoce de l’Espagnol pour un score simi­laire (6−3), tandis que la quatrième démar­rait comme le deuxième, avec une mise jeu perdue d’en­trée par par Alcaraz. Sauf que le scénario ne se répéta pas cette fois‐ci.

Beaucoup plus et égale­ment plus frais que le Chilien, le numéro 1 mondial, à partir de 1–4, rempor­tait six des sept jeux suivants pour conclure après une grande bataille de 4h de jeu : 6–3, 6–7(6-), 6–3, 7–5.

Impressionnant de viva­cité et de réac­ti­vité sur une surface qu’il connaît pour­tant peu, le prodige espa­gnol rejoint donc les huitièmes de finale où il sera opposé au vain­queur du choc de la journée entre Alexander Zverev et Matteo Berrettini.