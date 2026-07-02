33e joueur mondial en 2022, quelques mois avant sa suspen­sion (pour avoir manqué trois contrôles anti­do­page), Jenson Brooksby a égale­ment vu sa progres­sion freinée par plusieurs blessures.

Aujourd’hui 81e mondial, à 25 ans, ce joueur atteint d’au­tisme, au style de jeu atypique, reste convaincu qu’il peut battre n’im­porte quel adver­saire et notam­ment Jannik Sinner, qu’il va affronter au troi­sième tour de Wimbledon jeudi.

« C’est l’un des plus grands défis du tennis actuel. Il remporte des tour­nois du Grand Chelem et les tour­nois les plus impor­tants depuis un bon moment déjà. J’adore ce genre de matchs. Je ne doute jamais de ma capa­cité à battre n’importe quel joueur. Il n’y a rien que j’aime plus que de disputer de grands matchs sur les courts les plus pres­ti­gieux d’un tournoi du Grand Chelem », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par OA Sport.

Les deux hommes se sont affrontés une fois, en demi‐finales à Washington sur dur, et Sinner s’était imposé.