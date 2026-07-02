33e joueur mondial en 2022, quelques mois avant sa suspension (pour avoir manqué trois contrôles antidopage), Jenson Brooksby a également vu sa progression freinée par plusieurs blessures.
Aujourd’hui 81e mondial, à 25 ans, ce joueur atteint d’autisme, au style de jeu atypique, reste convaincu qu’il peut battre n’importe quel adversaire et notamment Jannik Sinner, qu’il va affronter au troisième tour de Wimbledon jeudi.
« C’est l’un des plus grands défis du tennis actuel. Il remporte des tournois du Grand Chelem et les tournois les plus importants depuis un bon moment déjà. J’adore ce genre de matchs. Je ne doute jamais de ma capacité à battre n’importe quel joueur. Il n’y a rien que j’aime plus que de disputer de grands matchs sur les courts les plus prestigieux d’un tournoi du Grand Chelem », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par OA Sport.
Les deux hommes se sont affrontés une fois, en demi‐finales à Washington sur dur, et Sinner s’était imposé.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 17:45