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Brooksby prévient Sinner avant de l’af­fronter : « Je ne doute jamais de ma capa­cité à battre n’importe quel joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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33e joueur mondial en 2022, quelques mois avant sa suspen­sion (pour avoir manqué trois contrôles anti­do­page), Jenson Brooksby a égale­ment vu sa progres­sion freinée par plusieurs blessures.

Aujourd’hui 81e mondial, à 25 ans, ce joueur atteint d’au­tisme, au style de jeu atypique, reste convaincu qu’il peut battre n’im­porte quel adver­saire et notam­ment Jannik Sinner, qu’il va affronter au troi­sième tour de Wimbledon jeudi. 

« C’est l’un des plus grands défis du tennis actuel. Il remporte des tour­nois du Grand Chelem et les tour­nois les plus impor­tants depuis un bon moment déjà. J’adore ce genre de matchs. Je ne doute jamais de ma capa­cité à battre n’importe quel joueur. Il n’y a rien que j’aime plus que de disputer de grands matchs sur les courts les plus pres­ti­gieux d’un tournoi du Grand Chelem », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par OA Sport.

Les deux hommes se sont affrontés une fois, en demi‐finales à Washington sur dur, et Sinner s’était imposé. 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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