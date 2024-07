Le Kazakh a faci­le­ment dominé le Tricolore Arthur Cazaux et c’est une bonne nouvelle car il a eu une mauvaise période. Mauvaise période qu’il a tenu à expli­quer avec préci­sion tout en faisant preuve d’humour.

« to lose against… you know, what Tiafoe said » 💀 pic.twitter.com/zcvWpLWcBa — emily (@janniksinners) July 3, 2024

« Les premières semaines, je me suis blessé au début d’un match contre Musetti. Je marchais à peine et j’avais vrai­ment du mal. Je voulais jouer à Halle, on m’a dit de ne pas le faire. Je voulais jouer à Eastbourne, on m’a dit de ne pas le faire parce que cela pour­rait nuire à Wimbledon. Je me suis dit que j’al­lais prendre le risque, que j’al­lais essayer parce que c’est ma surface préférée ». C’était très déce­vant pour moi et mon équipe de perdre donc moi aussi comme l’a fait Tiafoe, j’ai perdu contre des clowns »