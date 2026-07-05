Si Roger Federer nous a long­temps habi­tués à réaliser des jeux de service blanc extrè­me­ment rapides, notam­ment sur gazon, Alexander Bublik n’est pas en reste.

En plus d’avoir certai­ne­ment établi un nouveau record avec seule­ment 38 secondes pour remporter sa mise en jeu, le joueur kaza­khs­ta­nais a ajouté un peu de fantaisie avec une un fameux service à la cuillère, son petit pêché mignon.

Le jeu blanc de 38 secondes d’Alexander Bublik contre Frances Tiafoe.



3 aces, dont 1 à la cuillère + 1 service gagnant.



Simple. Efficace.#Wimbledon pic.twitter.com/wfuW3PMf7P — Tennis Legend (@TennisLegende) July 5, 2026

Vainqueur de Frances Tiafoe en cinq sets après un énorme match, Sascha affron­tera Taylor Fritz pour une place en quarts de finale.