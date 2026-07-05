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Bublik fait encore mieux que Federer avec un jeu de service éclair

Par
Thomas S
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Si Roger Federer nous a long­temps habi­tués à réaliser des jeux de service blanc extrè­me­ment rapides, notam­ment sur gazon, Alexander Bublik n’est pas en reste.

En plus d’avoir certai­ne­ment établi un nouveau record avec seule­ment 38 secondes pour remporter sa mise en jeu, le joueur kaza­khs­ta­nais a ajouté un peu de fantaisie avec une un fameux service à la cuillère, son petit pêché mignon. 

Vainqueur de Frances Tiafoe en cinq sets après un énorme match, Sascha affron­tera Taylor Fritz pour une place en quarts de finale. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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