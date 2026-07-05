Si Roger Federer nous a longtemps habitués à réaliser des jeux de service blanc extrèmement rapides, notamment sur gazon, Alexander Bublik n’est pas en reste.
En plus d’avoir certainement établi un nouveau record avec seulement 38 secondes pour remporter sa mise en jeu, le joueur kazakhstanais a ajouté un peu de fantaisie avec une un fameux service à la cuillère, son petit pêché mignon.
Le jeu blanc de 38 secondes d’Alexander Bublik contre Frances Tiafoe.— Tennis Legend (@TennisLegende) July 5, 2026
3 aces, dont 1 à la cuillère + 1 service gagnant.
Simple. Efficace.#Wimbledon pic.twitter.com/wfuW3PMf7P
Vainqueur de Frances Tiafoe en cinq sets après un énorme match, Sascha affrontera Taylor Fritz pour une place en quarts de finale.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 15:15