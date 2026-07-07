Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Taylor Fritz en huitièmes de finale (7–6[1], 6–4, 6–4), Alexander Bublik a souligné la soli­dité de l’Américain sur gazon.

« Il n’y a qu’un seul joueur au‐dessus de lui ici, c’est Jannik Sinner. À part lui, je pense que tout le monde est assez homo­gène. Taylor est sans aucun doute l’un des joueurs les plus dange­reux sur gazon que j’ai affrontés. Il a joué de manière très solide, a commis très peu de fautes et ne m’a pas laissé beau­coup d’options. Il a clai­re­ment été meilleur que moi. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Taylor Fritz pour­rait retrouver Alexander Zverev, qu’il vient de battre sept fois de suite.