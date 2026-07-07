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Bublik sur Fritz, qui l’a battu en 8es de finale : « Il n’y a qu’un seul joueur qui soit au‐dessus de lui ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Taylor Fritz en huitièmes de finale (7–6[1], 6–4, 6–4), Alexander Bublik a souligné la soli­dité de l’Américain sur gazon. 

« Il n’y a qu’un seul joueur au‐dessus de lui ici, c’est Jannik Sinner. À part lui, je pense que tout le monde est assez homo­gène. Taylor est sans aucun doute l’un des joueurs les plus dange­reux sur gazon que j’ai affrontés. Il a joué de manière très solide, a commis très peu de fautes et ne m’a pas laissé beau­coup d’options. Il a clai­re­ment été meilleur que moi. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Taylor Fritz pour­rait retrouver Alexander Zverev, qu’il vient de battre sept fois de suite. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 08:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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