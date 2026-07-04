Alexandre Bublik va retrouver les huitièmes de finale de Wimbledon, stade de la compé­ti­tion qu’il avait atteint en 2023 à Londres.

Au troi­sième tour ce samedi soir, le 11e joueur mondial a remporté un très gros combat contre Frances Tiafoe, 19e mondial et récent vain­queur de l’ATP 500 de Halle : 4–6, 7–6(5), 7–6(11), 4–6, 6–3.

« Il y a toujours des matchs excep­tion­nels qui restent gravés dans votre mémoire pour toujours. Je pense que celui‐ci sera très spécial pour moi. C’est un court extra­or­di­naire. Nous avons livré une belle bataille. Je me souvien­drai de ce match pour toujours », a réagi le Kazakh lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Pour une place en quarts de finale, Alexander Bublik défiera un autre Américain en la personne de Taylor Fritz (7e mondial), qui fait office d’out­sider dans ce tournoi.