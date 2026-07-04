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Bublik, tombeur en cinq sets de Tiafoe : « Je me souvien­drai toute ma vie de ce match »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexandre Bublik va retrouver les huitièmes de finale de Wimbledon, stade de la compé­ti­tion qu’il avait atteint en 2023 à Londres. 

Au troi­sième tour ce samedi soir, le 11e joueur mondial a remporté un très gros combat contre Frances Tiafoe, 19e mondial et récent vain­queur de l’ATP 500 de Halle : 4–6, 7–6(5), 7–6(11), 4–6, 6–3.

« Il y a toujours des matchs excep­tion­nels qui restent gravés dans votre mémoire pour toujours. Je pense que celui‐ci sera très spécial pour moi. C’est un court extra­or­di­naire. Nous avons livré une belle bataille. Je me souvien­drai de ce match pour toujours », a réagi le Kazakh lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

Pour une place en quarts de finale, Alexander Bublik défiera un autre Américain en la personne de Taylor Fritz (7e mondial), qui fait office d’out­sider dans ce tournoi. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 00:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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