Alexandre Bublik va retrouver les huitièmes de finale de Wimbledon, stade de la compétition qu’il avait atteint en 2023 à Londres.
Au troisième tour ce samedi soir, le 11e joueur mondial a remporté un très gros combat contre Frances Tiafoe, 19e mondial et récent vainqueur de l’ATP 500 de Halle : 4–6, 7–6(5), 7–6(11), 4–6, 6–3.
« Il y a toujours des matchs exceptionnels qui restent gravés dans votre mémoire pour toujours. Je pense que celui‐ci sera très spécial pour moi. C’est un court extraordinaire. Nous avons livré une belle bataille. Je me souviendrai de ce match pour toujours », a réagi le Kazakh lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Pour une place en quarts de finale, Alexander Bublik défiera un autre Américain en la personne de Taylor Fritz (7e mondial), qui fait office d’outsider dans ce tournoi.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 00:15