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Ça sent très bon pour Arthur Fils

Par
Thomas S
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La proba­bi­lité de voir Arthur Fils s’ali­gner au premier tour de Wimbledon, à partir du 28 juin, est en train d’aug­menter considérablement.

Quelques heures après la diffu­sion d’un entraî­ne­ment avec Jannik Sinner du côté de Londres, le Français est toujours en lice pour parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion, The Boodles, ce mardi 23 juin où il devrait être opposé à Jakub Mensik. 

Une bonne nouvelle de plus pour Arthur même si la program­ma­tion de cette exhi­bi­tion pour­rait évoluer en raison de la cani­cule qui frap­pera égale­ment l’Angleterre ces prochains jours. 

Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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