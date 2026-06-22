La proba­bi­lité de voir Arthur Fils s’ali­gner au premier tour de Wimbledon, à partir du 28 juin, est en train d’aug­menter considérablement.

Quelques heures après la diffu­sion d’un entraî­ne­ment avec Jannik Sinner du côté de Londres, le Français est toujours en lice pour parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion, The Boodles, ce mardi 23 juin où il devrait être opposé à Jakub Mensik.

🎾 Arthur Fils is set to compete at The Boodles exhi­bi­tion in Stoke Park ahead of Wimbledon 🌿



🗓️ Scheduled matches :



23 June Vs Jakub Mensik 🇨🇿

24 June Vs Tommy Paul 🇺🇸 pic.twitter.com/OYxgJfapPz — Arthur Fils Updates (@filsupdates) June 22, 2026

Une bonne nouvelle de plus pour Arthur même si la program­ma­tion de cette exhi­bi­tion pour­rait évoluer en raison de la cani­cule qui frap­pera égale­ment l’Angleterre ces prochains jours.