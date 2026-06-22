La probabilité de voir Arthur Fils s’aligner au premier tour de Wimbledon, à partir du 28 juin, est en train d’augmenter considérablement.
Quelques heures après la diffusion d’un entraînement avec Jannik Sinner du côté de Londres, le Français est toujours en lice pour participer à l’exhibition, The Boodles, ce mardi 23 juin où il devrait être opposé à Jakub Mensik.
🎾 Arthur Fils is set to compete at The Boodles exhibition in Stoke Park ahead of Wimbledon 🌿— Arthur Fils Updates (@filsupdates) June 22, 2026
🗓️ Scheduled matches :
23 June Vs Jakub Mensik 🇨🇿
24 June Vs Tommy Paul 🇺🇸 pic.twitter.com/OYxgJfapPz
Une bonne nouvelle de plus pour Arthur même si la programmation de cette exhibition pourrait évoluer en raison de la canicule qui frappera également l’Angleterre ces prochains jours.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 15:05