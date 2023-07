Nos confrères de Clay Magazine ont pu s’en­tre­tenir avec Cachin après sa défaite face à Djokovic. L’Argentin a livré un vrai match et surtout il n’a pas voulu faire la même erreur que face à Zverev à Indian wells où il n’avait pas pris de plaisir.

« Avec Novak, je voulais d’abord laisser le match se déroulé et voir comment est le court. Une fois à l’in­té­rieur, il m’a semblé énorme, très diffé­rent de ceux de l’ex­té­rieur, un gazon un peu plus haut. Cette surface n’est pas idéale pour moi et je ne pouvais donc pas m’at­tendre à tant de choses. Bien sûr, je n’y suis pas allé pour gagner, mais quand j’ai vu que je servais bien et qu’il ne retour­nait pas comme il en avait l’ha­bi­tude, je me suis dit : « Continue à prendre du plaisir, ne te mets pas trop de pres­sion, mais fais‐toi un peu plus confiance ». Et puis, je n’ai pas joué un bon tie‐break »