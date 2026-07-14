Darren Cahill, l’un des prin­ci­paux arti­sans des succès de Jannik Sinner, aux côtés de Simone Vagnozzi, s’est confié à nos confrères d’Ubitennis après le sacre de l’Italien à Wimbledon, dimanche.

Au cours de l’en­tre­tien, l’en­traî­neur austra­lien est notam­ment revenu sur l’un des sujets les plus commentés de ces derniers mois : les diffi­cultés de son joueur à gérer les fortes chaleurs, un facteur qui avait large­ment contribué à son élimi­na­tion surprise au deuxième tour de Roland‐Garros.

Cahill explique que ces diffi­cultés sont en partie liées aux origines de Sinner, qui a grandi dans les Alpes italiennes. Selon lui, le numéro 1 mondial progresse désor­mais sur cet aspect et son équipe envi­sage même d’adapter sa prépa­ra­tion hiver­nale en vue de la saison 2027 afin de mieux l’ac­cli­mater aux fortes températures.

« C’est un garçon du nord de l’Italie, qui a grandi entre la neige et les Alpes. La chaleur est donc quelque chose de rela­ti­ve­ment nouveau pour lui. Plus il passera de temps dans ces condi­tions, mieux il saura les gérer. Ici, il l’a très bien fait, alors que nous avons vécu l’un des Wimbledon les plus chauds de l’his­toire. Nous pour­rions même adapter sa prépa­ra­tion hiver­nale en privi­lé­giant davan­tage le soleil et le travail sous de fortes tempé­ra­tures » a déclaré l’Australien.