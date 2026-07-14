Darren Cahill, l’un des principaux artisans des succès de Jannik Sinner, aux côtés de Simone Vagnozzi, s’est confié à nos confrères d’Ubitennis après le sacre de l’Italien à Wimbledon, dimanche.
Au cours de l’entretien, l’entraîneur australien est notamment revenu sur l’un des sujets les plus commentés de ces derniers mois : les difficultés de son joueur à gérer les fortes chaleurs, un facteur qui avait largement contribué à son élimination surprise au deuxième tour de Roland‐Garros.
Cahill explique que ces difficultés sont en partie liées aux origines de Sinner, qui a grandi dans les Alpes italiennes. Selon lui, le numéro 1 mondial progresse désormais sur cet aspect et son équipe envisage même d’adapter sa préparation hivernale en vue de la saison 2027 afin de mieux l’acclimater aux fortes températures.
« C’est un garçon du nord de l’Italie, qui a grandi entre la neige et les Alpes. La chaleur est donc quelque chose de relativement nouveau pour lui. Plus il passera de temps dans ces conditions, mieux il saura les gérer. Ici, il l’a très bien fait, alors que nous avons vécu l’un des Wimbledon les plus chauds de l’histoire. Nous pourrions même adapter sa préparation hivernale en privilégiant davantage le soleil et le travail sous de fortes températures » a déclaré l’Australien.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 10:39