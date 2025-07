Les confé­rences de presse d’après match prennent parfois une drôle de tour­nure lorsque certains jour­na­listes insistent pour parler d’autre chose que du match en ques­tion ou de tennis en général.

C’est notam­ment ce qu’il s’est passé lors du passage devant les médias du Britannique, Cameron Norrie, fraî­che­ment qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon après sa victoire contre l’Italien Bellucci. Extraits.

Journaliste : « Outre le fait que tout le monde ici adore le tennis, certains ragots tournent autour de la rela­tion d’Emma Raducanu. Puis‐je savoir si vous sortez avec elle ? Pouvons‐nous tirer cette affaire au clair ?

Cameron Norrie : Pardon ?

Journaliste : J’essaie de savoir qui sort avec Emma Raducanu… On dirait que ça circule dans le tableau masculin. Je me deman­dais si tu sors avec elle, s’il te plaît.

Norrie : Je ne sors pas avec elle. Non. Tu peux lui demander. »