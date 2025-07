Dans des propos relayés par le Daily Mail après sa victoire contre Mattia Bellucci (7−6, 6–4, 6–3), syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon, où il avait atteint le dernier carré en 2022, Cameron Norrie a évoqué son séjour à Ibiza en juin.

« Je disais à mon équipe : ‘Voyons si la méthode Carlos peut fonc­tionner’, car il est allé à Ibiza et il a remporté Wimbledon ! Je me sentais plutôt bien là‐bas, assez détendu. J’ai passé deux bonnes jour­nées, ça a été très rapide, puis je suis retourné m’en­traîner sur gazon. Il est impor­tant de faire des pauses et de décom­presser de la bonne manière. Évidemment, le tennis est extrê­me­ment impor­tant, mais je pense qu’il est impor­tant de profiter de la vie en dehors des courts à sa manière. Et je pense que c’est quand on arrive sur le court en étant frais, après avoir passé quelques jours à la plage ou au soleil à se détendre, qu’on se sent prêt à reprendre la compé­ti­tion. Et je pense qu’Alcaraz en est le parfait exemple : quand on le voit jouer, il a l’air frais. Il est clai­re­ment allé au Queens et s’en est bien sorti. Tout est ques­tion de choisir le bon moment pour faire ce genre de choses. »