Interrogé par nos confrères de l’AFP en marge de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée à Abu Dabi, Cameron Norrie est monté au créneau au sujet de l’édi­tion 2023 de Wimbledon. Cette fois, il n’ima­gine pas que les Russes et les Biélorusses puissent à nouveau être privés de cette étape du Grand Chelem.

« Je veux que les meilleurs joueurs du monde jouent. J’ai vrai­ment senti que l’année dernière était diffi­cile pour ces « gars », en parti­cu­lier pour Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui ont une vraie chance de pouvoir gagner Wimbledon. Je sais combien ces gars ont sacrifié leur vie pour le tennis et que leurs objec­tifs sont évidem­ment très élevés. Franchement je me suis vrai­ment senti mal pour eux »