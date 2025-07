Cameron Norrie a vécu un drôle de match face à Nicolas Jarry, ce dimanche en huitièmes de finale de Wimbledon.

Passé à une balle de s’im­poser en trois manches, le Britannique a été contraint d’en disputer cinq face au géant chilien, qui a distillé pas moins de 47 aces lors des 4h30 de jeu : 6–3, 7–6(4), 6–7(7), 6–7(5), 6–3.

Mais une discus­sion assez franche entre les deux joueurs après la balle de match a attiré l’at­ten­tion des fans et des obser­va­teurs. Une discus­sion qui faisait suite à une plainte de Jarru au cours de la rencontre à propos de l’at­ti­tude de Norrie, notam­ment au service.

Après la rencontre, lors de l’in­ter­view sur le court, le local s’est expliqué au sujet de cet échange.

