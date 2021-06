Lors de sa confé­rence de presse, Carla Suarez Navarro a encore fait preuve d’un grand courage pendant plus de 12 minutes et 15 secondes avant de craquer, de baisser la tête et de pleurer.

Lors du silence de 20 secondes qui a suivi on imagine forcé­ment les images qui ont animé sa pensée.

Quelle cham­pionne et quel parcours… il y a des vies qui sont plus « lourdes » et « riches » que d’autres…