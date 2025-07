Après sa victoire en 4 manches face à Struff, Carlos a du répondre à une ques­tion plutôt compli­quée : Quel est le joueur le plus intel­li­gent sur le circuit ? L’Espagnol n’a pas réfléchi long­temps avant de formuler sa réponse.

« Actuellement, je pense que Novak Djokovic est le joueur le plus intel­li­gent sur le court. Novak est sans aucun doute le joueur qui connaît le mieux ce sport. Avec son expé­rience, tout ce qu’il a vécu sur le court et après avoir assisté à de nombreux matchs au cours de sa carrière, je pense que c’est lui qui en sait le plus sur ce sport. »