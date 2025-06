Lors de sa confé­rence de presse d’avant‐tournoi à Wimbledon, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz s’est dit plus que satis­fait de son état d’es­prit actuel.

« C’est quand je joue sans penser à rien d’autre que je me sens le plus libre. J’apprécie beau­coup ces moments et j’es­saie toujours de donner le meilleur de moi‐même. En ce moment, c’est le moment où je me sens le plus libre dans mon tennis, oui », a déclaré l’Espagnol, vain­queur du Queen’s après Roland‐Garros.