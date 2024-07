Passé tout proche d’une élimi­na­tion dès le troi­sième tour de Wimbledon face à Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois trouvé les réponses pour s’im­poser en cinq sets ce vendredi après‐midi.

De passage au micro du Centre Court après cette victoire diffi­cile, le tenant du titre a notam­ment été inter­rogé sur sa box où ses proches semblent parfois plus tendu que lui. Une occa­sion pour lui de leur rendre hommage.

« Mes proches me disent toujours qu’ils souffrent plus que moi pendant les matchs, mais sans eux, c’est impos­sible de gagner. Regarder depuis la tribune, avoir le senti­ment qu’on ne peut rien faire, c’est diffi­cile à vivre. Ils sont d’un grand soutien. Ma famille et mon équipe me disent : ‘Allez, on y va, encore une balle, encore un point…’ Sans eux, il est vrai­ment impos­sible de gagner. »