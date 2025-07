Bousculé pendant une heure par Andrey Rublev en huitièmes de finale de Wimbledon ce dimanche, Carlos Alcaraz a vite remis les pendules à l’heure en s’im­po­sant fina­le­ment en quatre sets : 6–7(5), 6–3, 6–4, 6–4, après 2h45 de jeu.

Et comme il en a l’ha­bi­tude, l’Espagnol a rendu un bel hommage à son adver­saire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Andrey est l’un des joueurs les plus puis­sants, si ce n’est le plus puis­sant, que nous ayons sur le circuit. Sans aucun doute. Avec cette agres­si­vité avec la balle, ce coup droit, ces coups… c’est vrai­ment diffi­cile. Face à lui, on a l’im­pres­sion qu’il nous pousse dans nos retran­che­ments à chaque balle, d’un côté à l’autre. Je suis vrai­ment content de la façon dont je me suis comporté aujourd’hui. Je pense que j’ai joué intel­li­gem­ment aujourd’hui. J’en suis très fier. »