Les voyages de Carlos Alcaraz à Ibiza entre Roland‐Garros et Wimbledon ont fait beau­coup parler. Et alors que son prochain adver­saire en quarts de finale de Wimbledon, Cameron Norrie, a raconté avoir voulu tester la « méthode » de l’Espagnol, ce dernier a plai­santé à ce sujet en confé­rence de presse.

Alcaraz on if he’s inspired other players to go to Ibiza



“Norrie was inspired by you to go to Ibiza. After the French Open, he had a few days there. Do you think you set a trend for other players?”



Carlos : “A lot of tennis players have told me about Ibiza. So I don’t know. I’m… pic.twitter.com/JdiUCuKmKR