L’Espagnol a proposé un tennis de haut‐niveau à partir du moment où il s’est senti en danger après la perte du premier set.

Carlos monte clai­re­ment en puissance.

En quart de finale, il sera opposé à Cameron Norrie. Il sera l’im­mense favori même si le Britannique pourra compter sur le soutien du public.

« Cette année, c’était un peu diffé­rent, le tennis à Wimbledon est diffé­rent, avec des sensa­tions diffé­rentes. Je vois tout un peu plus lente­ment, les balles sont plus lentes, c’est une autre sensa­tion. Il reste qu’au­jourd’hui, j’ai joué mon meilleur match du tournoi jusqu’à présent, je me sens très bien. Il faut garder cette sensa­tion. Je suis fier et heureux de ce que j’ai fait. C’était bien mieux que les matches précé­dents. Il faut conti­nuer et faire en sorte de se sentir encore plus à l’aise »