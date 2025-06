Carlos Alcaraz ne s’at­ten­dait peut‐être pas à connaître autant de diffi­cultés face à Fabio Fognini à l’oc­ca­sion de son premier tour à Wimbledon.

Alors qu’il pensait avoir fait le plus dur après le gain du troi­sième set, le double tenant du titre est retombé dans ses travers face au très expé­ri­menté italien en concé­dant carré­ment un double break dans le quatrième.

Désormais poussé dans une ultime manche de tous les dangers, le récent vain­queur de Roland‐Garros s’est une nouvelle fois exprimé envers sa box, cette fois à propos du niveau de jeu de son adver­saire, après avoir pesté contre le sien quelques minutes plus tôt.

Carlos Alcaraz during the 4th set against Fabio Fognini at Wimbledon :



“He has the level to play until he’s 50 years old” 😂😂😂 pic.twitter.com/g9tXFGDmyR