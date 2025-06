Interrogé au micro de Sky Sports sur son plus grand rival, Jannik Sinner, contre lequel il s’est notam­ment imposé en finale de Roland‐Garros après un match excep­tionnel, Carlos Alcaraz aime­rait bien remettre ça sur le gazon de Wimbledon dans deux semaines.

« Sinner est mon adver­saire le plus coriace…. Ce qui s’est passé à Halle, pour moi, n’a pas vrai­ment d’im­por­tance : il réagit toujours plus fort, il sait comment se préparer et s’en­traîner, il aura un niveau très élevé et sa mobi­lité sur le court est impres­sion­nante. De mon côté, je me sens très bien, très en forme. Ce sera un bon tournoi pour nous deux et j’es­père que nous nous retrou­ve­rons en finale ! Le chemin sera long, mais je pense que ce sera un bon tournoi pour le suivre et me suivre. »