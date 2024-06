Récent vain­queur de Roland‐Garros et tenant du titre à Wimbledon, Carlos Alcaraz, qui a hérité d’un tableau très favo­rable a accordé une inter­view au Times avant le début du tournoi. Un entre­tien au cours duquel il évoque son rapport à sa famille avec qui il partage toujours la même maison.

« Quand je termine un tournoi, peu importe que je gagne ou non, je veux juste rentrer à la maison pour être avec ma famille. Je vis avec mon père et ma mère, mon frère aîné et mes deux frères cadets. Pour eux, je ne suis pas une grande star du tennis, juste un gars normal. L’une des carac­té­ris­tiques du tennis est que l’on voyage beau­coup et mon père et mon frère aîné m’ac­com­pagnent. Mon frère aîné est mon parte­naire de frappe (Alvaro, 24 ans, ancien junior classé au niveau national). Mais maman ne peut pas venir parce qu’elle s’oc­cupe de mes deux frères (Jaime et Sergio, respec­ti­ve­ment 13 et 15 ans). Le fait de rentrer à la maison est une bonne chose, car ils me manquent. Plus on est loin, plus on se rend compte à quel point on a besoin d’eux. »